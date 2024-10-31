В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Об этом туляков предупреждает Ситуационный центр губернатора.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 31 октября и в течение суток 1 ноября в Тульской области сохранится сильный ветер порывами 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.