В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 31 октября и в течение суток 1 ноября в Тульской области сохранится сильный ветер порывами 12-17 м/с.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
Об этом туляков предупреждает Ситуационный центр губернатора.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 31 октября и в течение суток 1 ноября в Тульской области сохранится сильный ветер порывами 12-17 м/с.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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