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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Об этом туляков предупреждает Ситуационный центр губернатора.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 31 октября и в течение суток 1 ноября в Тульской области сохранится сильный ветер порывами 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 10:49 0
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