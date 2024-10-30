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Где в Туле в 2025 году будут проходить ярмарки: список адресов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Где в Туле в 2025 году будут проходить ярмарки: список адресов

Перечень утвердила заместитель главы городской администрации Елена Бирживая.

В следующем году в разных районах города можно будет организовать ярмарки выходного дня, специализированные, продовольственные, сезонные или сельскохозяйственные ярмарки. Публикуем список адресов:

  • ул. Фрунзе, 3, 3А,
  • ул. Галкина, 1Д,
  • Красноармейский пр-т, 25,
  • ул. Ложевая, 125А,
  • Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. Ленина, на между домами № 1 и З,
  • ул. Пузакова, площадка, прилегающая к дому № 1,
  • ул. Металлистов,
  • ул. Советская, 2,
  • ул. Вильямса, возле дома № 36,
  • ул. Пузакова, между домами № 2 и 16,
  • ул. Пузакова, возле дома № 11,
  • пересечение ул. Парковой и Одоевского шоссе,
  • ул. Металлургов, напротив дома № 57,
  • ул. Металлургов, в районе остановки трамвая «Поликлиника»,
  • ул. Кутузова, недалеко от остановки трамвая «ДК ТуКЗ»,
  • ул. Вильямса, на участке, прилегающем к остановке автобуса «Областная больница»,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 1,
  • ул. Первомайская, на участке, прилегающем к остановке троллейбуса «Ул. Первомайская»,
  • ул. Оборонная, в районе остановки трамвая «Ул. Кауля», на пешеходной части тротуара вдоль ограждения сквера «Комсомольский»,
  • ул. Луначарского, 12,
  • Красноармейский пр-т, в районе дома № 40А,
  • ул. 9 Мая, в районе дома № 1,
  • ул. Первомайская, в районе дома № 8,
  • ул. Металлургов, в районе дома № 43Б,
  • ул. Оборонная, в районе дома № 94,
  • пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 2,
  • ул. Кирова, в районе дома № 23Г,
  • ул. Пузакова, в районе дома № 1,
  • ул. Октябрьская, в районе дома № 48Б,
  • ул. Лейтейзена, в районе дома № 3,
  • ул. Революции, 6Б,
  • ул. Советская, 2,
  • ул. Луначарского, в районе дома № 17,
  • ул. Максима Горького, 14/1, 
  • ул. Арсенальная, в районе дома № 2А,
  • ул. Металлистов, на земельных участках, прилегающим к домам с 2 по 20,
  • Территория парковки пляжа № 1 р. Воронка.

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