Где в Туле в 2025 году будут проходить ярмарки: список адресов

В следующем году в разных районах города можно будет организовать ярмарки выходного дня, специализированные, продовольственные, сезонные или сельскохозяйственные ярмарки. Публикуем список адресов:
- ул. Фрунзе, 3, 3А,
- ул. Галкина, 1Д,
- Красноармейский пр-т, 25,
- ул. Ложевая, 125А,
- Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. Ленина, на между домами № 1 и З,
- ул. Пузакова, площадка, прилегающая к дому № 1,
- ул. Металлистов,
- ул. Советская, 2,
- ул. Вильямса, возле дома № 36,
- ул. Пузакова, между домами № 2 и 16,
- ул. Пузакова, возле дома № 11,
- пересечение ул. Парковой и Одоевского шоссе,
- ул. Металлургов, напротив дома № 57,
- ул. Металлургов, в районе остановки трамвая «Поликлиника»,
- ул. Кутузова, недалеко от остановки трамвая «ДК ТуКЗ»,
- ул. Вильямса, на участке, прилегающем к остановке автобуса «Областная больница»,
- ул. Дмитрия Ульянова, 1,
- ул. Первомайская, на участке, прилегающем к остановке троллейбуса «Ул. Первомайская»,
- ул. Оборонная, в районе остановки трамвая «Ул. Кауля», на пешеходной части тротуара вдоль ограждения сквера «Комсомольский»,
- ул. Луначарского, 12,
- Красноармейский пр-т, в районе дома № 40А,
- ул. 9 Мая, в районе дома № 1,
- ул. Первомайская, в районе дома № 8,
- ул. Металлургов, в районе дома № 43Б,
- ул. Оборонная, в районе дома № 94,
- пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 2,
- ул. Кирова, в районе дома № 23Г,
- ул. Пузакова, в районе дома № 1,
- ул. Октябрьская, в районе дома № 48Б,
- ул. Лейтейзена, в районе дома № 3,
- ул. Революции, 6Б,
- ул. Советская, 2,
- ул. Луначарского, в районе дома № 17,
- ул. Максима Горького, 14/1,
- ул. Арсенальная, в районе дома № 2А,
- ул. Металлистов, на земельных участках, прилегающим к домам с 2 по 20,
- Территория парковки пляжа № 1 р. Воронка.