Штраф за неоплату проезда по платным дорогам в России может вырасти почти в 7 раз

Фото Артёма Жильцова

Причина в том, что многие автолюбители предпочитают оплачивать штрафы, а не задолженность за проезд.

Минтранс России инициировал публичное обсуждение проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В частности, предлагается увеличить суммы штрафов за неоплату проезда по платным дорогам – с 1500 рублей до 10 тысяч рублей для легковых машин и с 5000 рублей до 30 тысяч рублей – для грузовиков.

Также будет введен отдельный штраф в размере 50 тысяч рублей для владельцев автомобилей, принадлежащих иностранному перевозчику. Авторы проекта объясняют повышение тем, что многие автолюбители предпочитают оплатить штраф, а не задолженность за проезд, которая может быть больше самого штрафа.