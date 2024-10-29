Более полумиллиона жителей Тульской области привились от гриппа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Санитарные врачи напомнили, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь.

В Тульской области прививку против гриппа сделали 511 676 человек, 121 013 из которых — дети.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за счет федерального бюджета в регион поступили вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослых, а также вакцина «Ультрикс Квадри» для иммунизации детей и беременных.

Кроме того, за счет областного бюджета закупили вакцину «Гриппол плюс» для взрослых, не входящих в группы риска.

Санитарные врачи напомнили, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.