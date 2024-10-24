Как в Туле работает муниципальная программа «Наш город»

Фото Дмитрия Дзюбина

В этом году в рамках проекта в городе реализуют более 470 объектов.

На 330 из них работы выполнены, остальные — в завершающей стадии. Общий объем финансирования составляет 150 млн рублей.

В подъезде дома на ул. Рязанской по программе «Наш город» установят пластиковые окна

Такую возможность жители получили благодаря совместной работе с депутатом Тульской городской Думы.

Уже в ближайшие дни к жителям дома № 32 корп. 1 по ул. Рязанской приедут замерщики и сметчики: в подъезде дома на всех девяти этажах установят пластиковые окна. Именно эти работы жители выбрали в преддверии холодов — актуально. Окна им установят по программе «Наш город».

Ирина Валентиновна Агейчева, старшая по дому, рассказывает:

— Так случилось по ряду причин, что в трех подъездах нашего дома пластиковые окна устанавливала управляющая компания. А в третьем подъезде окна до сих пор деревянные: лишних средств не оказалось. После выборов я обратилась к нашему депутату Борису Сергеевичу Воловатову. Он откликнулся незамедлительно и буквально в течение нескольких дней приехал посмотреть на проблему своими глазами. И уже через несколько дней он перезвонил предупредить, что к нам едут замерщики. Так быстро! Если мы будем сотрудничать такими темпами, это будет прекрасно. Это вселяет надежду.

Депутат Борис Воловатов:

— Проект «Наш город» уже зарекомендовал себя, о нем знают многие жители Тулы и пользуются его возможностями. Жители общаются с депутатами ежедневно, в тесном контакте. Так и здесь: ко мне обратилась старшая по дому Ирина Валентиновна, рассказала о проблеме. Мы вышли на место, все обсудили и решили подать заявку на замену окон по программе «Наш город» на следующий год. В этом доме несколько лет не было старшего по дому, сейчас избрана Ирина Валентиновна, очень активный человек. Это немаловажно, потому что только совместными усилиями, в тесном контакте и с администрацией округа, и с УК, и с депутатским корпусом можно решить много вопросов.

Александр Швыков посетил детскую площадку, благоустроенную по проекту «Наш город»

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Швыков побывал в деревне Юрьево, где летом в рамках муниципального проекта «Наш город» была благоустроена детская площадка. Здесь установлено новое игровое оборудование. Стоимость проекта составила более 1,2 млн рублей.

— В 2024 году мечта жителей Юрьево осуществилась. Новая детская площадка стала центром притяжения для всех, — отметил Александр Швыков. — Реализовать проект получилось благодаря активной работе старосты деревни и инициативных жителей. Завод «Мехмаш», который я возглавляю, помог обустроить сцену, которая расположена рядом. Теперь здесь проходят прекрасные праздники.

По словам Александра Владимировича, проект «Наш город» позволяет жителям решать многие вопросы, связанные с благоустройством дворов, детских площадок, заменой пластиковых окон, установкой нового оборудования.

— Это замечательный инструмент взаимодействия администрации, Тульской городской Думы с активными жителями нашего города, — подчеркнул депутат.

— Благодаря поддержке Александра Владимировича Швыкова, Дмитрия Владимировича Афоничева, администрации города у нас появился новый современный игривой комплекс. Детей в деревне очень много, все жители очень признательны, — подчеркнула председатель ТОС «Деревня Юрьево» Надежда Щербакова.

Надежда Козьякова приняла участие в приемке работ, выполненных по проекту «Наш город»

В понедельник, 21 октября, в Пролетарском территориальном округе состоялась комиссионная приемка объектов, включенных в муниципальный проект «Наш город — 2024».

В двух многоквартирных домах ­— по ул. Металлургов, 88 и ул. Приупской, 8-а — были установлены пластиковые окна в подъездах. В состав приемочной комиссии вошли депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Надежда Козьякова, представители МУ «ГСЕЗ», управления по благоустройству, активные жители.

По итогам мониторинга выполненных работ были подписаны акты приемки.

— Пролетарцы активно принимают участие в реализации проекта «Наш город» на протяжении всех четырех лет. Удалось сделать немало: от асфальтирования дворовых проездов до установки детских площадок. Большой популярностью пользуется такой вид работ, как монтаж пластиковых окон на лестничных площадках. Будем продолжать реализовывать заявки и вместе контролировать их исполнение, — отметила Надежда Козьякова.

Как рассказала старшая по дому Елена Манион, результатами жители довольны. Планируют подать заявку на продолжение остекления подъездов.

Туляки поделились с Олегом Даньшиным впечатлениями от реализации проекта «Наш город»

Депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Даньшин провел выездную встречу с жителями дома по ул. Степанова, 34.

В 2024 году по данному адресу по муниципальному проекту «Наш город» заменили окна в трех подъездах.

— Старые окна были в неудовлетворительном стоянии, нерегулируемые. Это не только создавало дискомфорт, но и с точки зрения противопожарных мер было небезопасно. Теперь ситуация изменилась: новые стеклопакеты из ПВХ-профиля — это эстетично, практично, энергоэффективно и уютно. — Мы счастливы, что проект «Наш город» существует. Благодаря помощи депутатов и администрации удалось реализовать нашу заявку, — поделилась старшая по дому Наталья Вахрушенкова.

По словам Олега Даньшина, в планах на 2025 год продолжить остекление оставшихся трех подъездов в данном доме.

— Жители в этом доме очень активные, участвуют во многих программах, налажено взаимодействие с управляющей компанией. Благодаря такому неравнодушию дом преображается, становится более комфортным для проживания, — рассказал Олег Николаевич. — Красивый, уютный город начинается с благоустроенных дворов и отремонтированных подъездов. Приятно, что есть активисты, готовые совместно решать вопросы по созданию благоприятной городской среды.