Жители дома на ул. Ложевой пожаловались на перебои с отоплением

Фото Алексея Пирязева.

По словам жильцов, управляющая компания никак не может разобраться с их ситуацией.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 134 по ул. Ложевой. По ее словам, до сих пор у них не могут наладить подачу отопления.

— Когда же в наши квартиры придет обещанное тепло? Звоню в управляющую компанию «Согласие». Говорят, что заявка принята. И так — с прошлой пятницы. Дважды звонила на горячую линию Пролетарского района, а еще — в управление по городскому хозяйству. Заявки принимают, но никакого толку. Стояк так и стоит ледяной, — пожаловалась Елена.

Тулячка рассказала, что она оставляет не только устные заявки, но и письменные. Тем не менее реакции на ее проблему — ноль.

— Обратной связи ни от кого нет! Сколько нам еще ждать тепло? — говорит Елена.

Напомним, что в Тульской области с начала отопительного сезона по всем системам обратной связи зарегистрировано 7137 обращений, связанных с отоплением. Наиболее часто обращаются из Тулы, Новомосковска и Ефремова.

Губернатор региона Дмитрий Миляев потребовал принять меры к УК, плохо отрабатывающим обращения жителей. Также он поручил организовать оперативное реагирование на решение проблемных вопросов.