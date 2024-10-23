«Когда доделают трамвайные остановки на Плеханова?»: туляки пожаловались на незавершенные работы

В редакцию Myslo обратился житель улицы Плеханова по имени Антон:

— До 15 октября обещали закончить работы по благоустройству трамвайных остановок вдоль новых путей. Но до сих пор ничего не закончено. Почему?

Действительно, туляки жаловались на неудобные остановки еще в сентябре. Тогда обозначили и срок окончания комплексного ремонта — 15 октября.

Myslo отправил запрос в администрацию города. Вот что нам ответили:

— На ул. Плеханова (от ул. Кирова до дома № 142 по ул. Плеханова) идет ремонт дорожного покрытия и тротуара. В настоящее время по ул. Плеханова в активной фазе работы по установке бортовых камней, устройству основания из щебня на дороге и тротуарах. Общий процент выполнения — 80%.

В связи с тем, что при производстве работ появилась необходимость в переносе столбов линий электропередач, что требовало согласования с собственниками данных сетей, сроки окончания работ были скорректированы.

Работы по ремонту ул. Плеханова при благоприятных погодных условиях планируется выполнить до 10.11.2024.