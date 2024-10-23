В Туле пройдет литературный фестиваль «Сверчок»

25 и 26 октября в Тульской областной научной библиотеке пройдет фестиваль словесного творчества «Сверчок». Мероприятие посвящено Александру Сергеевичу Пушкину.
Публикуем афишу мероприятий. 12+
25 октября
- 15.00 — 16.00. Работа интерактивных зон в фойе (по материалам предварительных тренингов).
- 16.00 — 17.00. Торжественное открытие.
- 17.15 — 18.30. Мастер-класс «Ключ к переводу: как найти свой подход». Разговор о процессе перевода: какие принципы универсальны, а что можно отнести к личным наработкам переводчика и его индивидуальному стилю, разбор конкретных переводов. Эксперт — Астьер Базилио, поэт, писатель, переводчик русской литературы на португальский язык, победитель национальной премии по драматургии Funarte 2014 года. Необходима регистрация. Ссылка.
- 18.45 — 20.00. Мастер-класс «Литскетчинг: как быстро придумать сюжет». Практики быстрого письма: как они помогают придумывать идеи и избавляться от страха неидеального творчества? Экспромт по написанию зарисовки за короткое время. Получившиеся тексты нужно будет прочитать вслух! С собой необходимо принести компьютер, телефон, блокнот или тетрадь — что-нибудь, на чем удобно писать. Эксперт — Иван Бевз, прозаик и драматург из Москвы, выпускник филфака МГУ, автор книг «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» и «Кажется, нам здесь не рады». Регистрация.
26 октября
- 14.00 — 15.15. Мастер-класс «Как решиться начать писать, не бросить на половине пути и не расстраиваться, если критикуют». Советы и вдохновение для писателей: примеры из жизни классиков и истории современников, полезные методы работы для начинающих и продолжающих. Эксперт — Ольга Лишина, поэт, прозаик, литературный обозреватель, автор текстов песен группы «Мельница», книг «Сияй!», «Я должна продолжить», соавтор книги «Девять жизней шестого У». Регистрация.
- 15.30 — 16.45. Мастер-класс «Шесть слов». Техники по раскрытию креативного потенциала и развитию поэтического мышления — способности видеть мир через призму образов, метафор и эмоций. Задания на работу с ассоциациями, творческие упражнения и поиск стимулов для вдохновения. Эксперт — Софья Сыромятникова, поэт, член Союза писателей России, куратор социокультурных проектов, автор книг «Вселенная в чашке чая», «Соломенные сны» и «25 мартобря». Регистрация.
- 17.00 — 19.00. Торжественное закрытие: награждение победителей творческого конкурса, концерт фолк-рок-группы «Обух».
Мероприятие пройдет по адресу: Тула, ул. Тургеневская, 48. Подробности — в группе фестиваля ВКонтакте.