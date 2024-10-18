В Туле многодетного отца незаконно уволили с работы за прогул. Мужчина ухаживал за новорожденным

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В Туле в прокуратуру пожаловался водитель-экспедитор компании «Неруд Ру» о нарушении работодателем его трудовых прав.

Оказалось, что руководство фирмы не рассмотрело заявление работника организации, имеющего 6 несовершеннолетних детей и неработающую супругу, о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, родившимся в ноябре 2023 года. Мужчину уволили за прогул.

— Прокуратура района направила в суд заявление с требованиями о восстановлении на работе, об обязанности работодателя предоставить работнику отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, которые полностью удовлетворены, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Права многодетного отца восстановили. Кроме того, мужчине выплатят 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.