Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной

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В Тульской области 86% жителей обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 34% — часто, 52% — иногда, рассказали аналитики SuperJob.



Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».



Интересно, что 14 лет назад работу со вторыми половинами обсуждали 92% (часто — 44%), сейчас — 86%.