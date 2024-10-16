  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной
Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе.

В Тульской области 86% жителей обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 34% — часто, 52% — иногда, рассказали аналитики SuperJob. 

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».

Интересно, что 14 лет назад работу со вторыми половинами обсуждали 92% (часто — 44%), сейчас — 86%. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
работаSuperJob
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал
В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал
Избирком передал вакантный депутатский мандат Тульской областной Думы Олегу Иванову
Избирком передал вакантный депутатский мандат Тульской областной Думы Олегу Иванову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.