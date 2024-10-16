В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Однако обошлось без госпитализации.

ДТП произошло накануне, 15 октября, в Кимовском районе. 27-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением. Фура съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель получил незначительные травмы. Обошлось без госпитализации.