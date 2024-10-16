  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал

Однако обошлось без госпитализации.

ДТП произошло накануне, 15 октября, в Кимовском районе. 27-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением. Фура съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель получил незначительные травмы. Обошлось без госпитализации.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Кимовский район
Прочее
ДТПфура

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной
Большинство туляков обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.