В Кимовском районе фура улетела в кювет: водитель пострадал

ДТП произошло накануне, 15 октября, в Кимовском районе. 27-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением. Фура съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП водитель получил незначительные травмы. Обошлось без госпитализации.
Однако обошлось без госпитализации.
ДТП произошло накануне, 15 октября, в Кимовском районе. 27-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением. Фура съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП водитель получил незначительные травмы. Обошлось без госпитализации.
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