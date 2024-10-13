«Пока вода жидкая, мы на ней»: в центре Тулы прошел SUP-фестиваль и соревнования «Кубок кремлёвского канала»

Пока реки не скованны льдом, для САПеров нет причин отказывать себе в удовольствие встать на доску и поплыть. Поэтому более шести десятка спортсменов приехали в центр Тулы 12 октября с целью определить между собой сильнейших.

В состязаниях SUP-фестиваль «Кубок кремлёвского канала» приняли участие 7 команд по 9 человек из Тулы, Коломны, Москвы, Смоленска и Рязани.

Маргарита и Антон Панфиловы вместе с друзьями представляли Рязань:

— Года три назад как-то поехали с подружкой просто покататься на арендованном сапе. Один раз встала на доску, и все — с тех пор случился "сап головного мозга", — рассказала Маргарита. — Вскоре мужа подтянула, познакомились с классными ребятами. Теперь пока вода жидкая, мы на ней. Уже не только мы с мужем плаваем, но даже и собака.

Езди с мужем в Сочи на тренировки. На январские праздники планируем в Краснодар отправиться тоже с доской. Из спортивных соревнований участвовали в тульском марафоне в сентябре, заняли третье место. Но в целом пока еще мы на любительском уровне, но стремимся к профессионалам. Уверена, что за сапом будущее.

Вторые представители Рязани — участники клуба «Сапсерф62».

— В нашей команде сегодня разного уровня спортсмены. Одни уже шесть лет плавают на сапах, а двое — только полгода, — рассказал Николай Никулаев. — Объединение наше началось в 2019 году, тогда мы решили показать общественности, что такое сапы. Договорились с администрацией на день города, что привезем свои доски и дадим все желающим бесплатно покататься. Так все и завертелось. Сообщество наше росло, и мы создали клуб водного туризма. Мы катаемся на всем, но лично я преимущественно на сапе. Как по мне, доска — это возможность отправиться в путешествие по воде для всех. На байдарке устает спина, тяжело сидеть. А сап позволяет менять положение — стоя, сидя. Да и по вместимости вещей сап не уступает в общем-то байдарке. Теперь сап — это основное плавательное средство. Испытывали их в Дагестане, в Турции, на Черном море в России, серфили по рекам Рязанской, Московской, Тульской областей. В Карелию тоже ходили, но на реки с порогами не более второй категории сложности. Поэтому сап — это свобода.

Одни из давних почитателей сапов — представители клуба «Саптревел Коломна».

— Мы 12 лет на воде, и все эти годы мы стараемся всех желающих учить и показывать, что на доске может стоять каждый, — рассказал Сергей Глухов. — У себя в Коломне в радиусе 200 км на сапах облазили все реки, очень любим ездить в Карелию, Питер. Этим летом были на Полярном Урале на реке Собь. Считаем, что сап — это самое универсальное плавательное средство на наш взгляд. Мы даже палатки ставим на них и спим на досках — идеальная ровная поверхность. От земли не холодно. Во время сплава можно занимать любое положение - сидя, стоя, лежа. Благодаря этому плыть можно бесконечно. И готовить на сапе можно, и даже рыбу коптить!

Им предстояло бороться за лидерство в нескольких дисциплинах: шорт-трек, эстафета и гонка на выбывание.

К концу спортивного дня была определена тройка победителей:

Команда SUPDrive и Точка (Подмосковье), она стали обладателем кубка чемпионата SUРостаты (Рязань) SUРкэмп 71, (Тула)

Самое лучшее время в гонке на выбывание показали мосвичи Дмитрий Жорин и Марина Чувалова.

Чувалова Марина — основатель и инструктор проекта Suptour Marina. Член команды «Московские чайки». Ультрамарафонец. Сертифицированный матрос-спасатель. Призер Космар 23., ТГМ 23 и 24, Рыбная неделя в Москве 24. В 2024 Победитель МГМ-102км, Завидово 30 км, ПГМ 68 км, Космар 30 км. Победитель и призер АААСUP 2024.

Дмитрий Жорин — спортсмен-любитель, представитель клуба «СапТочка». Профессиональный инструктор, отточивший своё мастерство на просторах Средиземноморья.

Завершил спортивный день турнир по сапполо.