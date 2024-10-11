  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

Большинство жителей купили бы недвижимость.

Порядка 58% жителей областной столицы приобрели бы на выигранные деньги недвижимость — квартиру или дом с земельным участков. 25% потратили бы выигрыш на покупку нового автомобиля, рассказали аналитики Superjob.

17% туляков заявили о том, что на выигранные в лотерею деньги открыли бы свое дело или вложили средства в действующий бизнес, еще столько же опрошенных отправились в путешествие и помогли бы родителям, 15% — направили денежные средства на благотворительность.

Также местные жители сообщили, что выигрыш в лотерею в 100 миллионов рублей потратили бы на здоровье, образование, покупку техники и гаджетов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:04 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
лотереявыигрышSuperJob

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику
Узловская администрация незаконно передала объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения частнику
За сутки тульские пожарные потушили пять техногенных пожаров
За сутки тульские пожарные потушили пять техногенных пожаров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.