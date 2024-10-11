Туляки рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

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Порядка 58% жителей областной столицы приобрели бы на выигранные деньги недвижимость — квартиру или дом с земельным участков. 25% потратили бы выигрыш на покупку нового автомобиля, рассказали аналитики Superjob.

17% туляков заявили о том, что на выигранные в лотерею деньги открыли бы свое дело или вложили средства в действующий бизнес, еще столько же опрошенных отправились в путешествие и помогли бы родителям, 15% — направили денежные средства на благотворительность.

Также местные жители сообщили, что выигрыш в лотерею в 100 миллионов рублей потратили бы на здоровье, образование, покупку техники и гаджетов.