В Туле сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 октября.

Сообщение о возгорании в квартире на улице Октябрьская в Туле поступило в пожарную охрану 11 октября в 23.20. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые аварийно-спасательные подразделения.

К тушению пожара привлекалось 20 человек, 5 пожарных расчетов и автолестница от МЧС России. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев огонь был потушен в кратчайшие сроки, на пожаре никто не пострадал.

Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спас устройств спасено 17 человек, из них 6 детей. Эвакуировано 5 человек.

В результате пожара выгорела комната на площади 15 кв.м., квартира закоптилась по всей площади, сгорели 2 межкомнатные двери.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.