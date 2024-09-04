Как в Туле идет благоустройство Кировского сквера

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Второй этап благоустройства начался в июне.

В администрации Тулы рассказали, как идет благоустройство Кировского сквера. Сообщается, что уже смонтированы входные группы общественного пространства, на четырех детских площадках установлено оборудование, уложена плитка на пешеходных дорожках, в зоне детской тихой площадки и в районе входных групп. Рабочие продолжают укладывать резиновое покрытие, а также плитку в районе фонтанов и площадки для воркаута.

Также подрядчик занимается монтажом фонтанов. Проверено устройство контуров водоснабжения в фонтане с наклонной чашей. Выложен гранитом фонтан «Яхта». Готов к чистовой отделке пешеходный фонтан.

Напомним, второй этап благоустройства сквера начался в июне. Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно дизайн-проекту, разработанному с учетом пожеланий жителей, здесь будут обустроены игровые и спортивные зоны, фонтанный комплекс, выполнено дополнительное озеленение, заменено плиточное покрытие, оборудована фотозона.