В тульской исправительной колонии № 2 прошёл День открытых дверей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Благодаря этой акции родственники осужденных смогли посетить пенитенциарное учреждение и ознакомиться с условиями содержания.

Руководство колонии общего режима в качестве поощрения разрешило родственникам осужденных, не имеющих взысканий, посетить своих близких прямо в учреждении.

Гостей встретил начальник отдела по воспитательной работе Андрей Иванов. Он рассказал о правилах поведения на территории колони и провёл небольшую экскурсию.

Родственники осужденных оценили бытовые условия, побывали в жилых помещениях и попробовали свежий хлеб, которые выпекается в местной пекарне. В клубе колонии состоялся концерт, подготовленный заключёнными – для всех собравшихся позвучали стихи и песни.

Финалом акции стало чаепитие – родственники смогли пообщаться друг с другом в тёплой, почти домашней атмосфере. На память о визите всем гостям предложили оставить запись в «Книге пожеланий».