В тульской исправительной колонии № 2 прошёл День открытых дверей

Руководство колонии общего режима в качестве поощрения разрешило родственникам осужденных, не имеющих взысканий, посетить своих близких прямо в учреждении.
Гостей встретил начальник отдела по воспитательной работе Андрей Иванов. Он рассказал о правилах поведения на территории колони и провёл небольшую экскурсию.
Родственники осужденных оценили бытовые условия, побывали в жилых помещениях и попробовали свежий хлеб, которые выпекается в местной пекарне. В клубе колонии состоялся концерт, подготовленный заключёнными – для всех собравшихся позвучали стихи и песни.
Финалом акции стало чаепитие – родственники смогли пообщаться друг с другом в тёплой, почти домашней атмосфере. На память о визите всем гостям предложили оставить запись в «Книге пожеланий».