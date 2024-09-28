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Около половины туляков поддержали обязательные консультации у психолога перед разводом
Фото: ru.freepik.com.

Около половины туляков поддержали обязательные консультации у психолога перед разводом

Горожане считают, что специалисты могут помочь разобраться в спорных вопросах, связанных с детьми.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

Согласно опросу SuperJob, 44% туляков поддерживают эту инициативу. Каждый третий (32%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными».

Женщины чаще мужчин одобряли проект: 49 и 39% соответственно. В консультации больше всех верят россияне в возрасте от 35 до 44 лет (52%).

Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (28% среди жителей с зарплатой до 50 тысяч рублей и 46% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм».
 

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Автор:
сегодня, в 22:14 −1
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