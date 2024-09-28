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В Ефремовском районе женщина зарезала мужа за то, что он смотрел на грудь подруги
Фото: ru.freepik.com.

В Ефремовском районе женщина зарезала мужа за то, что он смотрел на грудь подруги

Тулячка приревновала своего сожителя.

В Ефремовском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

В ночь на 18 июля подсудимая у себя дома распивала спиртные напитки со своим гражданским мужем и подругой. В какой-то момент женщина увидела, что ее подруга показывает грудь мужчине. На почве ревности и обиды женщина ударила мужа ножом в грудь. 

— Согласно заключению экспертизы ранение квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью мужчины. В судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, — сообщили в пресс-службе суда. 

Приговором суда тулячке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание посчитали условным с испытательным сроком на 2,5 года. Мера пресечения в отношении осужденной оставлена без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Автор:
сегодня, в 21:11 +2
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