В Ефремовском районе женщина зарезала мужа за то, что он смотрел на грудь подруги

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В Ефремовском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 18 июля подсудимая у себя дома распивала спиртные напитки со своим гражданским мужем и подругой. В какой-то момент женщина увидела, что ее подруга показывает грудь мужчине. На почве ревности и обиды женщина ударила мужа ножом в грудь.

— Согласно заключению экспертизы ранение квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью мужчины. В судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, — сообщили в пресс-службе суда.

Приговором суда тулячке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание посчитали условным с испытательным сроком на 2,5 года. Мера пресечения в отношении осужденной оставлена без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.