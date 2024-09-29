Грузовик с углём загорелся на трассе М-4

Фото МЧС

28 сентября около 18.00 вечера на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение, что на 302-м км трассы М-4 (Ефремовский район) загорелся грузовой автомобиль.

На место происшествия направили аварийно-спасательные подразделения. В 18.35 пожар был потушен.

Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал, но в прицепе грузовика обгорели деревянные полы на площади 20 кв.м, сгорело несколько мешков с углём.

К тушению огня привлекалось 7 человек и 3 единицы от МЧС России и областных спасателей.