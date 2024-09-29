  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Что делать, если ребенок в детском саду постоянно болеет? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Грузовик с углём загорелся на трассе М-4
Фото МЧС

Грузовик с углём загорелся на трассе М-4

Причина пожара устанавливается.

28 сентября около 18.00 вечера на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение, что на 302-м км трассы М-4 (Ефремовский район) загорелся грузовой автомобиль.

На место происшествия направили аварийно-спасательные подразделения. В 18.35 пожар был потушен.

photo_2024-09-29_08-04-36.jpg

Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал, но в прицепе грузовика обгорели деревянные полы на площади 20 кв.м, сгорело несколько мешков с углём.

К тушению огня привлекалось 7 человек и 3 единицы от МЧС России и областных спасателей.

 

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:07 0
Другие статьи по темам
Событие
грузовик с углем
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Около половины туляков поддержали обязательные консультации у психолога перед разводом
Около половины туляков поддержали обязательные консультации у психолога перед разводом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.