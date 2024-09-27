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Собянин: МЦД продлят до Тульской области
Фото: ru.freepik.com.

Собянин: МЦД продлят до Тульской области

Речь шла маршрутах МЦД-2 и МЦД-4.

Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области, заявил Сергей Собянин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе», сообщает ТАСС

— Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже ближайшие регионы. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться, — отметил мэр Москвы.

Ранее Президент Владимир Путин сообщал, что диаметры планируется продлить до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, соседствующих с Москвой. При этом речь шла о маршрутах МЦД-2 и МЦД-4. Вместе с тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что правительство страны, РЖД и власти столицы работают над проектом продления диаметров до 11 регионов Центрального транспортного узла.

Ранее Myslo сообщал о том, что опубликована схема продления МЦД. Проект планируют воплотить в жизнь до 2030 года. 

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Автор:
сегодня, в 15:27 +2
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