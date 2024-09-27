Какие законы вступают в силу в октябре

Фото Алексея Пирязева. По материалам Госдумы и «Парламентской газеты».

Военные пенсии вырастут, а за использование гаджетов в зоне СВО смогут отправить под арест.

1 октября

Военные пенсии вырастут

Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%. Таким образом, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

Борьба с «зеркалами» сайтов

Копии пиратских сайтов будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов. Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющемся копией заблокированного, возлагается на всех операторов таких систем.

Утилизационный сбор на автомобили повысят

С 1 октября в России повысят утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним, а с 2025 года — на спецтехнику. Такое постановление Правительства РФ от 13 сентября 2024 года № 1255 вступает в силу 1 октября.

Индексация затронет ввоз импортных новых и б/у автомобилей юрлицами. При этом она не коснется физлиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Для них будут действовать льготные коэффициенты.

Этот же документ предусматривает, что до 2030 года размер утилизационного сбора будут ежегодно индексировать на 10-20%.

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который производители, импортеры или покупатели транспортных средств платят государству. Это своеобразный налог, сумма которого будет потрачена в будущем на утилизацию автомобиля.

В QR-код полиса ОСАГО зашифруют больше информации

QR-код, размещенный на полисе ОСАГО, теперь должен содержать сведения для прямого доступа к информации о договоре ОСАГО на официальном сайте оператора АИС страхования. Такое Положение Банка России от 01.04.2024 N 837-П вступает в силу 1 октября.

Бланки полисов ОСАГО, изготовленные по прежней форме, страховщики смогут использовать при заключении договоров ОСАГО, внесении в них изменений, а также выдаче их дубликатов до 1 января 2025 года.

Кроме того, в форме извещения о ДТП предписано предусмотреть QR-код со ссылкой на специальную страницу Госуслуг.

Льгот по НДС станет меньше

Из перечня операций, не подлежащих налогообложению НДС, исключат услуги по проведению технического осмотра транспортных средств. Такой закон от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ вступает в силу 1 октября.

Также с 1 октября 2024 года будет частично отменена льгота по НДС для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в части реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Также установлено, что налоговая ставка НДС при реализации автомобилей и мотоциклов будет определяться как процентное отношение налоговой ставки 20% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на размер вышеуказанной ставки.

8 октября

Командиры смогут сажать мобилизованных на гауптвахту

Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и начальники гарнизонов смогут назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте мобилизованным и контрактникам, совершившим грубые проступки. Такой закон от 8 августа 2024 года № 272-ФЗ вступает в силу 8 октября.

Прежде сделать это могли лишь судьи гарнизонного военного суда.

Согласно вступающему в силу закону, в период отбывания наказания военнослужащим будут выплачивать оклады по воинскому званию и воинской должности, а также ежемесячную надбавку за выслугу лет.

Использование смартфонов в зоне СВО ограничили

За использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в зоне СВО командиры смогут отправить военнослужащих под арест на срок до 10 суток, но только в случае, если использование гаджетов не требовалось для выполнения боевых задач. Предполагающий это закон от 8 августа 2024 года № 231-ФЗ вступает в силу 8 октября.

Дисциплинарное взыскание, согласно документу, может последовать, если гаджет был использован в личных целях: военнослужащий что-то на свой телефон фотографировал, с кем-то переписывался, кому-то звонил — то есть совершал действия, которые не являются значимыми для несения службы или выполнения боевой задачи и потенциально могут подвергнуть опасности его самого и его сослуживцев.

Решать, действительно ли смартфон нужен бойцу в данный момент при выполнении данной задачи или без него можно обойтись, будут командиры.

Контроль за деятельностью платежных агентов

Предусмотрено создание саморегулируемой организации (СРО) операторов по приему платежей. Такая СРО обязана контролировать соблюдение ее членами установленных требований и принимать меры в случае нарушений.

Граждане смогут узнать сведения о себе в АИС страхования

В России есть автоматизированная информационная система (АИС), содержащая сведения о договорах по определенным видам страхования. В силу вступает ряд изменений, касающихся ее. Например, граждане смогут бесплатно получить сведения из АИС о себе (в электронном виде без ограничений, а на бумажном носителе — не чаще двух раз в год). Страховщикам данные будут предоставляться за плату.

Защита интересов клиентов страховых компаний

Вводится тестирование физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. В некоторых случаях оно не потребуется, например если покупатель имеет статус квалифицированного инвестора. Если необходимое тестирование не проводили, то от договора можно отказаться и вернуть страховую премию.

Индексация зарплат работникам федеральных учреждений

На 5,1% будет увеличена оплата труда работников федеральных госучреждений. Речь идет о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и др., а также о гражданском персонале силовых ведомств.

20 октября

Информационные системы Росгвардии

У Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

21 октября

Песни неизвестных авторов будут попадать в эфир легально

Использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав, можно будет легально. Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию. Отчисления пойдут на банковские счета, и автор, если его установят, сможет получить свои средства.

Полиция не будет заниматься экологическими проверками

Из полномочий полиции исключили проверки, которыми занимаются другие ведомства. Такой закон от 22 июля 2024 года № 192-ФЗ вступает в силу 21 октября.

Так, из компетенции органов внутренних дел исключат полномочия по составлению протоколов и рассмотрению ряда дел о правонарушениях в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в области предпринимательской деятельности.

В общей сложности из полномочий полицейских уберут 46 составов.

30 октября

Дополнительная страховка пассажиров такси

Истекает срок, в течение которого лица, получившие разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, обязаны заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган. В противном случае разрешение приостановят и аннулируют.