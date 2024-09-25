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В Туле установили информационные табло для туристов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле установили информационные табло для туристов

С их помощью жители и гости города смогут простроить маршруты до достопримечательностей на общественном транспорте.

В Туле заработали специальные информационные табло. С их помощью жители и гости города смогут простроить маршруты до достопримечательностей на общественном транспорте. На них также отображается время, когда на остановку прибудет маршрутка, автобус или троллейбус.

Три табло установили возле Тульского государственного музея оружия, автовокзала и станции «Восточная». Еще одно появится возле Московского вокзала. Эти места выбраны исходя из высокого пешеходного трафика, сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Корпус информационных табло выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сенсорное стекло многослойное — антивандальное. 

— В эту систему поступает информация с навигационного оборудования, которое установлено на автобусах, трамваях, троллейбусах. Средняя задержка в передаче сигнала не превышает 2 минут. С учетом этой погрешности мы предоставляем пользователям актуальную информацию по перемещению общественного транспорта, — рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Александр Леоненко.

Также на остановках общественного транспорта в Туле смонтировано 45 информационных табло прибытия городского общественного транспорта. В планах установить ещё 25.
 

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Автор:
сегодня, в 15:31 +2
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