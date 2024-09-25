Тулячек приглашают на кастинг полуфинала конкурса «Мисс Тула-2025»

Фото Алексея Пирязева.

5 октября вся страна будет следить за финалом национального конкурса «Мисс Россия-2024», который будет проходить в Москве.

Наш регион в финале представит обладательница титула «Мисс Тула-2024» Милана Яворская.

Конкурс «Мисс Тула» проводится с 2007 года, эксклюзивным организатором конкурса «Мисс Тула» является модельное агентство LINDA.

Каждый год организаторы ставят перед собой задачу — найти по-настоящему красивых девушек, которыми богата Тульская область, и сделать так, чтобы их увидел весь мир.

«Мисс Тула» — это миссия областного масштаба: победительница конкурса в течение года участвует в социальных и культурных проектах, принимает участие в съемках.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Мисс Тула 2025» может любая девушка ростом от 165 см, в возрасте от 14 до 25 лет, не состоящая в официальном браке и не имеющая детей.

Регистрация и кастинг претенденток на право участия в полуфинале конкурса «Мисс Тула 2025» проводится в офисе модельного агентства Linda по адресу: Тула, ул. Клары Цеткин, 4 (бизнес-центр «Альянс»), офис 304.

Вы можете записаться на кастинг по телефону (4872) 704-734 или заполнив анкету на сайте.