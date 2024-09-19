  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Каждый четвертый туляк хотел бы открыть свой бизнес - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Каждый четвертый туляк хотел бы открыть свой бизнес
Фото: ru.freepik.com.

Каждый четвертый туляк хотел бы открыть свой бизнес

Многие отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Желающих открыть свое дело стало меньше: только каждый четвертый туляк хотел бы заняться предпринимательской деятельностью. Главные причины нежелания заниматься предпринимательством — отсутствие стартового капитала и недостаток знаний, рассказали аналитики SuperJob.

Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма. Мужчины чаще женщин рассказывали, что хотели бы иметь свое дело. Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, — 15%.

Наиболее популярные сферы для предпринимательства у респондентов, которые рассматривают возможность открыть свое дело, — торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование, причем торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, а производственное направление — мужчины.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
бизнесSuperJob

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Богородицком районе пьяная дама на Sandero улетела в кювет
В Богородицком районе пьяная дама на Sandero улетела в кювет
В центре Тулы установили стелу, посвященную пропавшим детям
В центре Тулы установили стелу, посвященную пропавшим детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.