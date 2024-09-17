В Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы

Фото Дмитрия Чербы.

21 сентября, в День воинской славы России, в Куркинском районе пройдут торжества, посвященные 644-й годовщине Куликовской битвы.

Основные мероприятия пройдут возле мемориала на Красном Холме. Состоится лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, возложение цветов и гражданский митинг.

Ключевым событием станет театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения.

Также можно будет увидеть конные выступления дефиле исторических костюмов от участников XXVIII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

На главной сцене выступят исполнители средневековой и военной музыки.

Гости смогут посетить интерактивные площадки, посвященные истории страны и тульского края.

Весь день будут работать ярмарки изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, а также меда и продуктов пчеловодства.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в деревне Моховое будет работать экспозиция музея Куликовской битвы «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и выставка «Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII–X веках». Можно будет поучаствовать в мастер-классах, прокатиться верхом, увидеть турнир по историческому средневековому бою и послушать средневековую музыку.

Также будет работать музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.

Подробная программа на сайте музея-заповедника.