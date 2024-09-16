Мощная вспышка на Солнце: 16 сентября Землю накроет затяжной геошторм

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На Земле в понедельник, 16 сентября, начнется сильная магнитная буря уровня G3. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут «Известия».

«При этом с 9 часов утра понедельника на нашей планете начнется слабая магнитная буря, а с полудня до 18 часов ожидается сильная магнитная буря уровня G3», — написал он в своем телеграм-канале.

Специалист уточнил, что после 18.00 уровень бури начнет ослабевать, к вечеру она станет умеренной. По его словам, геомагнитное поле Земли станет спокойным во вторник, 17 сентября.