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Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Агеева завершат в октябре
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Агеева завершат в октябре

Работы ведутся без остановки движения.

На прошлой неделе в Туле начался капитальный ремонт трамвайных путей на улице Агеева. Об этом сообщает городская администрация.

Силами «Тулгорэлектротранса» отремонтируют 700 м в однопутном исчислении. Работы ведутся с использованием новых материалов. Также используется переданная предприятию социальными партнерами рельсошпальная решетка, которая подходит для эксплуатации в городских условиях. 

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Работы ведутся без остановки движения — с 21.00 до 5.00. Напомним, что на это время трамваи маршрутов № 12 и № 13 будут ходить по измененной схеме:

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Ремонт трамвайных путей планируется завершить до конца октября.

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