16 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают высокий уровень развития экономики. Позитивное влияние на положительную рейтинговую оценку оказали: высокие показатели ВРП на душу населения, низкая безработица, комфортный уровень инвестиционного климата и сбалансированности бюджета, низкий уровень долговой нагрузки.

На протяжении последних восьми лет Тульская область сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.