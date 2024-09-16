  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Эксперты агентства отмечают высокий уровень развития экономики.

16 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают высокий уровень развития экономики. Позитивное влияние на положительную рейтинговую оценку оказали: высокие показатели ВРП на душу населения, низкая безработица, комфортный уровень инвестиционного климата и сбалансированности бюджета, низкий уровень долговой нагрузки.

На протяжении последних восьми лет Тульская область сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейтинг кредитоспособности

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители Алексина: «Частные АЗС создают искусственный дефицит бензина!»
Жители Алексина: «Частные АЗС создают искусственный дефицит бензина!»
Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Агеева завершат в октябре
Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Агеева завершат в октябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.