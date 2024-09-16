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В Туле умер заслуженный врач РФ Сунатилла Аскаров
Фото: https://vk.com/guztood.

В Туле умер заслуженный врач РФ Сунатилла Аскаров

Он работал в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере.

14 сентября ушел из жизни Сунатилла Исматиллаевич Аскаров, врач-хирург высшей квалификационной категории, ветеран труда, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер». Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Сунатилла Аскаров родился 3 марта 1950 года. После окончания в 1974 году Северо-Осетинского государственного медицинского института (Владикавказ), прошел обучение в интернатуре по специальности «хирургия» и в августе 1975 года был принят в ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» врачом-хирургом.

С 1981 года по 2018 год работал заведующим онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи. Затем был назначен заведующим операционным блоком, которым руководил до увольнения в связи с выходом на пенсию 17 августа 2021 года.

— Сунатилла Исматиллаевич всю свою трудовую деятельность, 46 лет, посвятил нелегкому делу оказанию помощи онкологическим пациентам г. Тулы и Тульской области.

Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в ней, поддерживал не только словом, но и делом. На его счету тысячи спасенных жизней.

Аскаров С. И., являлся активным наставником молодежи, непререкаемым авторитетом для коллег и пациентов. Воспитал ряд специалистов, ставших квалифицированными врачами, — сообщили в онкодиспансере.

Похороны Аскарова С. А. состоятся 18 сентября в 12.00 на почетной аллее кладбища № 1 г. Тулы.

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