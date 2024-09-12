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Мир страстей и интриг: тульские артисты представят рок-мюзикл по мотивам повести А.С. Пушкина

Мир страстей и интриг: тульские артисты представят рок-мюзикл по мотивам повести А.С. Пушкина

Мюзикл «Контракт» — это блистательное слияние атмосферы пушкинской эпохи с новаторством современной интерпретации сюжета повести «Пиковая дама».

Творческое объединение «МоцАрт» приглашает на премьеру рок-мюзикла «Контракт»: зрителей ждёт захватывающее путешествие в мир страстей, интриг и музыкального великолепия. Мастерская подача музыки, виртуозность исполнения актерских сцен, изобретательность современной пластики, сценографическое и световое решение пространства станут ярким событием для зрителей.

Автор идеи — Эдуард Гадаев, композитор  — Мария Капустина. Автор текстов, арий, дуэтов и вокальных ансамблей — заслуженная артистка России Светлана Пудовочкина, режиссер — заслуженный работник культуры Лариса Козлова, постановщик — Павел Гулимов, пластика — Владислава Барышникова, балет-ансамбль «Визави» и «JoyDance show».

Когда: 19 сентября, 19.00.

Где: Городской концертный зал (ул. Советская, д. 2).

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