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С начала года приставы выдворили из Тульской области 370 нелегалов
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

С начала года приставы выдворили из Тульской области 370 нелегалов

Среди них – граждане Кубы, Вьетнама, Афганистана, Республики Конго и других государств.

В Управление ФССП России по Тульской области поступают судебные решения о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства. За две недели сотрудники ведомства выдворили за пределы страны 23 человека. Все они жили и работали в Тульской области без необходимых документов.

Сотрудники силового блока тульского УФССП России сопроводили нелегалов до пунктов пропуска столичных аэропортов для дальнейшей отправки на родину. С начала года из Тульской области были выдворены 370 иностранцев, среди которых граждане Вьетнама, Кубы, Конго, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Кыргызстана и Молдовы.

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