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Синоптики: метеорологическое лето продлится как минимум до середины сентября
Фото из архива Myslo.

Синоптики: метеорологическое лето продлится как минимум до середины сентября

Ожидается +22…+27 градусов.

Благодаря обширному антициклону в центральных областях Европейской России установилась по сезону теплая погода. В отдельных районах температура воздуха выше нормы на 4–6°. 

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», стараниями циклонов будут перемещаться теплые и преимущественно сухие воздушные массы. Это продлит метеорологическое лето как минимум до середины сентября и даже до конца второй декады. Ожидаемый фон дневных температур — +22…+27°, а отдельные дни будет еще жарче.

Предстоящая неделя в Центральной России станет продолжением метеорологического лета, то есть периода, когда среднесуточная температура воздуха останется выше +15°.

При этом ближайшие небольшие дожди возможны лишь в четверг-пятницу, но они будут локальными и не окажут существенного влияния на пожарную опасность.

Синоптики добавили, что скорее всего метеорологическое лето в этом году станет длиннее положенного на целый месяц. 

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