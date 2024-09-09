На Одоевском шоссе в Туле появится новая разметка

Фото Алексея Пирязева.

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и ул. Парковой в ночь на 10 сентября планируется переразметка проезжей части:

две полосы в сторону Одоева (крайняя левая прямо, крайняя правая направо);

две полосы в сторону Тулы (крайняя левая только налево, крайняя правая прямо).

Дополнительно планируется изменение конфигурации и режима работы светофора. Будет добавлена правоповоротная стрелка в пос. Петровский.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, изменения помогут исключить заторы на участке.