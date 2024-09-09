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На Одоевском шоссе в Туле появится новая разметка
Фото Алексея Пирязева.

На Одоевском шоссе в Туле появится новая разметка

Нововведение поможет исключить заторы на участке.

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и ул. Парковой в ночь на 10 сентября планируется переразметка проезжей части: 

  • две полосы в сторону Одоева (крайняя левая прямо, крайняя правая направо);
  • две полосы в сторону Тулы (крайняя левая только налево, крайняя правая прямо).

Дополнительно планируется изменение конфигурации и режима работы светофора. Будет добавлена правоповоротная стрелка в пос. Петровский.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, изменения помогут исключить заторы на участке.

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Фотограф:
сегодня, в 17:01 0
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