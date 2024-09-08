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Павел Веселов: "Выборы в Тульской области показали высокую явку избирателей"

Павел Веселов: "Выборы в Тульской области показали высокую явку избирателей"

Общественные наблюдатели заявили, что нарушений на протяжении всех трех дней голосования не выявлено.

В Тульской области завершились досрочные выборы губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.

На брифинге председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов подвёл итоги прошедших трех дней:

— По данным на 18.00 явка составила 47,25%. Для региональных выборов это хорошая явка. Она говорит, что избиратель заинтересовался. Так, в 2019 году на выборах депутатов городской и областной Думы явка была 31,87%, а в 2014 — 40,52%. В 2021 году на выборах депутатов Госдумы и губернатора в голосовании приняли участие 52% жителей региона. 

Руководитель областного избиркома отметил пять рекордсменов по явке избирателей среди муниципалитетов: Арсеньевский — 57,8%, Воловский — 57,69%, Куркинский — 59,29%, Одоевский 61,98%, Плавский — 61,56%.

Павел Веселов добавил, что данные по явке предварительные, окончательные станут известны чуть позже.

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вчера, в 21:52 −3
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