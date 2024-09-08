В Туле завершились игры Кубка Тульской области по хоккею среди любительских команд

За звание лучших в течение августа боролись 11 команд из Тулы, Новомосковска, Киреевска — это более 240 спортсменов.
Федерация хоккея Тульской области совместно с региональным министерством и ГК «Полипласт» впервые провела эти соревнования. Кубок дал возможность любителям перед стартом нового сезона 2024/2025 проверить свои силы, проработать слабые стороны и лучше познакомиться с соперником.
Финал «Любитель 40+»:
1 место — ХК «Тропик»
2 место — ХК «Киреевск»
3 место — «Легенда 40+»
Лучший вратарь — Юрий Орлов, ХК «Киреевск»
Лучший снайпер — Игорь Демченко, ХК «Тропик»
Лучший бомбардир — Роман Чупилин, ХК «Тропик»
Лучший ассистент — Андрей Гребенников, ХК «Тропик»
«Любитель 18+»:
1 место — ХК «Воины»
2 место — ХК «Учебный Центр № 57»
3 место — ХК «Оружейник»
Лучший вратарь — Юрий Орлов, ХК «Учебный Центр № 57»
Лучший снайпер — Кирилл Проплетин, ХК «Учебный Центр № 57»
Лучший бомбардир — Кирилл Проплетин, ХК «Учебный Центр № 57»
Лучший ассистент — Александр Рындин, ХК «Учебный Центр № 57»
После финальных игр состоялась торжественная церемония награждения команд.