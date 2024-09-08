В Туле завершились игры Кубка Тульской области по хоккею среди любительских команд

Соревнования организовали в двух дивизионах: «Любитель 40+» и «Любитель 18+».

За звание лучших в течение августа боролись 11 команд из Тулы, Новомосковска, Киреевска — это более 240 спортсменов.

Федерация хоккея Тульской области совместно с региональным министерством и ГК «Полипласт» впервые провела эти соревнования. Кубок дал возможность любителям перед стартом нового сезона 2024/2025 проверить свои силы, проработать слабые стороны и лучше познакомиться с соперником.

Финал «Любитель 40+»:

1 место — ХК «Тропик»

2 место — ХК «Киреевск»

3 место — «Легенда 40+»

Лучший вратарь — Юрий Орлов, ХК «Киреевск»

Лучший снайпер — Игорь Демченко, ХК «Тропик»

Лучший бомбардир — Роман Чупилин, ХК «Тропик»

Лучший ассистент — Андрей Гребенников, ХК «Тропик»

«Любитель 18+»:

1 место — ХК «Воины»

2 место — ХК «Учебный Центр № 57»

3 место — ХК «Оружейник»

Лучший вратарь — Юрий Орлов, ХК «Учебный Центр № 57»

Лучший снайпер — Кирилл Проплетин, ХК «Учебный Центр № 57»

Лучший бомбардир — Кирилл Проплетин, ХК «Учебный Центр № 57»

Лучший ассистент — Александр Рындин, ХК «Учебный Центр № 57»

После финальных игр состоялась торжественная церемония награждения команд.