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Какие дома Тулы останутся без света 9 сентября

Какие дома Тулы останутся без света 9 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,
  • ул. Демьянова, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 90-а, 90-б, 102, 104,
  • ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.), 6-а, 14/1, 15-а, 21/1, 24-а, 38,
  • ул. Каминского, 3, 4-а, 4-б, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • пос. Скуратово: пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 7-а.

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