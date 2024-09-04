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Тульский скульптор Сергей Бобков стал дипломантом фестиваля «Солома фест»
Фото Евгения Михайлова (Иркутск).

Тульский скульптор Сергей Бобков стал дипломантом фестиваля «Солома фест»

Многие туляки хорошо знают его как автора динозавра в стиле стимпанк, который своит в творческом пространстве «Девятка».

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода состоялся всероссийский фестиваль-конкурс по созданию арт-объектов из соломы. С 23 по 30 августа 10 команд скульпторов из Москвы, Перми, Ангарска, Красноярска, Тольятти, Тулы и других городов создавали уникальные скульптуры. Условие было одно — эскиз должна сгенерировать нейросеть.

Тулу на фестивале представлял Сергей Бобков, исполняющий свои работы из дерева, льда, снега. Также он профессионально занимается изготовлением металлических скульптур из вторсырья. Тулякам он известен как автор динозавра в стиле стимпанк. 

На фестивале Сергей вместе с другом из Рязани Евгением Широчкиным неделю работали над композицией «Дочки-Матери». В последний день лета были выбраны работы-победители. Мастера из Тулы и Рязани вошли в число победителей и стали дипломантами конкурса.

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Сергей поделился с Myslo впечатлениями:

— С соломой я раньше не работал. Но когда получил приглашение, тут же согласился. Итересный опыт и незабываемые впечатления! Тем более, работать предстояло с лучшими скульпторами и художниками со всей страны. С кем-то я уже был знаком по ледовым, снежным и другим фестивалям. 

Атмосфера была волшебной! Мы даже не соревновались, скорее, учились, хотя мероприятие и было заявлено как конкурс. Такие события в первую очередь объединяют добрых людей, проникшихся идеей созидания!

Темами фестиваля стали книги, культура, семейные ценности. Как только я узнал об этом, в голове тут же возник эскиз. Что-то из далёкого детства. Агния Львовна Барто, первые детские книжки... 

Нейросеть с наших слов сгенерировала эскиз: именно то, что мы и хотели сделать!  

Вот так выглядел эскиз работы (карандаш и пластилин):

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А это то, что сгенерировала нейросеть. Действительно очень похоже:

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— Работал я со своим хорошим другом из Рязани Евгением Широчкиным — талантливейшим скульптором и художником. Мы часто с ним работаем в одной команде. Он легок на подъем. Евгений тоже раньше не работал с соломой, так что это был наш дебют. И всё получилось!

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