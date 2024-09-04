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На веломаршруте «Лев Толстой» появится зеленая разметка

На веломаршруте «Лев Толстой» появится зеленая разметка

ГОСТом зеленый цвет дорожной разметки предусмотрен, но использование его не регламентировано. Тульскую разметку одобрили на федеральном уровне.

В скором времени на велосипедном маршруте должна появиться разметка. Это обычная разметка, только цветовая гамма для нее выбрана зеленая. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по развитию велоинфраструктуры в Тульской области Александр Рем.

— На велосипедной дорожке обязательно должна быть разметка, чтобы всем участникам дорожного движения были понятны правила передвижения, в том числе в местах пересечения с тротуарами и проезжей частью улиц. На одном из заседаний рабочей группы было принято решение, что линии этой разметки должны быть зеленого цвета, — говорит Александр Рем. — Маршрут «Лев Толстой» будет проложен до Ясной Поляны — места лесов, садов и парков, наконец, знаменитой «зеленой палочки», найти которую в детстве мечтал Лев Николаевич.

ГОСТом зеленый цвет дорожной разметки предусмотрен, но использование его не регламентировано. Поэтому потребовалось довольно много времени и усилий на согласование и утверждение этой идеи.

Зеленую разметку поддержал глава администрации Тулы Илья Беспалов, и начальник регионального Управления МВД Андрей Даценко.

— На днях был получен положительный ответ из Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. На федеральном уровне в качестве эксперимента одобрено нанесение зеленой разметки на велодорожки.

Будут размечены и парковочные места для самокатов — белым цветом.

Напомним, в Туле продолжается реализация велосипедного маршрута «Лев Толстой». Первые велодорожки в рамках проекта появились вдоль проспекта Ленина еще в прошлом году. В этом году благоустройство продолжилось.

 

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