  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Уже привыкли к взрывам»: новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак и 7 кошек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Уже привыкли к взрывам»: новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак и 7 кошек
Фото Евгении Фроловой.

«Уже привыкли к взрывам»: новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак и 7 кошек

В спасательные рейды они планируют выезжать раз в неделю.

Новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак, в числе которых 8 щенков, и 7 кошек. Об этом Myslo рассказала волонтер приюта «Душа Собаки» Евгения Фролова. О помощи попросили волонтеры Курской области. 

MyCollages (31).jpg

— Страшное дело там творится. Города закрывают. Мы ехали забрать кошек из монастыря в Рыльске, но город уже захватили. Туда пробраться не смогли. В города попасть трудно. Летают дроны постоянно. Военные, если видят животных, выводят. Там есть суджанское кольцо, куда всех животных выводят из-под обстрела. Собаки уже привыкли к взрывам, есть становится нечего, многие убегают. Волонтерам приходится вылавливать, — рассказала Евгения. 

В спасательные рейды в Курскую область волонтеры планируют выезжать раз в неделю. Ведь те, кто остался там, все еще ждут своих спасителей.

Волонтеры просят всех желающих помочь с закупкой кормов для животных, которые можно отвезти в пострадавший от удара ВСУ регион. Написать можно Евгении Фроловой в соцсети «ВКонтакте»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:32 +5
Другие статьи по темам
Место
Новомосковск
Прочее
волонтерыкурская областьспасение животных

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области за год произвели больше 13 тысяч тонн какао и шоколада
В Тульской области за год произвели больше 13 тысяч тонн какао и шоколада
Тульский скульптор Сергей Бобков стал дипломантом фестиваля «Солома фест»
Тульский скульптор Сергей Бобков стал дипломантом фестиваля «Солома фест»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.