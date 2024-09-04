«Уже привыкли к взрывам»: новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак и 7 кошек

Фото Евгении Фроловой.

В спасательные рейды они планируют выезжать раз в неделю.

Новомосковские волонтеры вывезли из Курской области 17 собак, в числе которых 8 щенков, и 7 кошек. Об этом Myslo рассказала волонтер приюта «Душа Собаки» Евгения Фролова. О помощи попросили волонтеры Курской области.

— Страшное дело там творится. Города закрывают. Мы ехали забрать кошек из монастыря в Рыльске, но город уже захватили. Туда пробраться не смогли. В города попасть трудно. Летают дроны постоянно. Военные, если видят животных, выводят. Там есть суджанское кольцо, куда всех животных выводят из-под обстрела. Собаки уже привыкли к взрывам, есть становится нечего, многие убегают. Волонтерам приходится вылавливать, — рассказала Евгения.

В спасательные рейды в Курскую область волонтеры планируют выезжать раз в неделю. Ведь те, кто остался там, все еще ждут своих спасителей.

Волонтеры просят всех желающих помочь с закупкой кормов для животных, которые можно отвезти в пострадавший от удара ВСУ регион. Написать можно Евгении Фроловой в соцсети «ВКонтакте».