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Продолжается мониторинг подготовки избирательных участков к дням голосования

Продолжается мониторинг подготовки избирательных участков к дням голосования

До выборов губернатора, депутатов облдумы, а также представительных органов в 10 муниципальных образованиях остаются считанные дни.

Сейчас идет активная подготовка участков для голосования. Наблюдают за процессом подготовки для обеспечения объективности, законности и честности выборов члены Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Лариса Козлова, член Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Тульской области, посетила избирательный участок №2114 в поселке Октябрьский. Это центр образования, и несмотря на начало учебного года, здесь все уже готово к приему избирателей. УИК оснащен комплексом обработки избирательных бюллетеней. Установлены камеры, позволяющие вести запись в течение трех дней голосования, размещена необходимая информация для избирателей.

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«Этот участок готов к работе с 6 по 8 сентября. Поэтому мы отмечаем его наклейкой. Также передаем плакат с информацией о работе горячей линии в дни выборов».

УИК №2318, которая находится в 25 школе города Тулы. Здесь недавно закончилась праздничная линейка, а параллельно идет подготовка участка к работе. Для впервые голосующих подготовлен подарок – книга доктора богословия, широко известного своими лекциями и книгами Алексея Осипова «Любовь. Брак. Семья». Эту книгу затем подарят всем родителям учеников. Школьники подготовили театрализованное представление, которое покажут для избирателей.

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Лариса Козлова также передала плакат и наклеила памятку о готовности участка.

«Занимаюсь подготовкой выборов уже более 10 лет. И знаю, как важно подготовить участок к голосованию. Нужно сделать так, чтобы все было удобно и избирателям, и для работы членам участковой избирательной комиссии. Развлекательную программу стараемся делать разнообразной и интересной для всей семьи», - отметила председатель УИК Екатерина Алексеева.

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