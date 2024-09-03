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В Узловском районе дальнобойщик выдернул горящую иномарку из автовоза: видео
Кадр из видео

В Узловском районе дальнобойщик выдернул горящую иномарку из автовоза: видео

Нетипичное ДТП произошло на 219-м километре трассы М-4 «Дон».

Сообщение о пожаре поступило в МЧС во вторник, 3 сентября, в 16.18 – полыхала одна из погруженных на платформу грузовика легковых иномарок. Судя по всему, она и была очагом возгорания. 

Неравнодушные водители, как могли, пытались помочь водителю автовоза справиться с огнём – задействовали портативные огнетушители и бутылки с водой.

Один из дальнобойщиков, не теряя времени, пошёл на крайние меры: зацепив горящую машину тросом, он выдернул её с платформы на асфальт.

Видео с места событий появилось в телеграм-канале «Автохамы и ДТП Тула». По информации регионального ГУ МЧС России, никто из людей не пострадал, причины пожара выясняются.

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