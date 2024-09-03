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Разнотравье, птицы и аттракционы: каким должен быть хороший парк?

Разнотравье, птицы и аттракционы: каким должен быть хороший парк?

В Туле прошел международный парковый форум. Представители парков России, Индии, ОАЭ, Египта и Мексики обменялись опытом с туляками.

Парковый форум в Туле объединил ведущих экспертов в области урбанистики, архитектуры и ландшафтного дизайна. Гости приехали не только из разных уголков России, но и из стран БРИКС: ОАЭ, Индии и Египта. 

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Также в форуме поучаствовал мэр мексиканского города Тула. Он рассказал, что у них в городе индустрия парковых развлечений развита очень плохо. В Тулу представители Мексики приехали, чтобы научиться лучшим практикам: 

– Город довольно сильно загрязнен, и мы только движемся к тому, что привить жителям культуру, которую видим в Туле. 

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Одним из спикеров был Александр Безматерных — эксперт в вопросах питомниководства, городского благоустройства и озеленения. Он рассказал, насколько важно сохранять видовое разнообразие растений в парках: 

— При выборе посадочного материала нужно ориентироваться на климатические условия территории, но не забывать о многообразии. Растения в парке должны быть разнообразными. Газоны — убийцы парков. Люди должны видеть разнотравье. Оно привлекает различных насекомых, а они, в свою очередь, птиц. 

Еще один важный момент — ночная подсветка в парках. Птицы ее боятся, улетают, как можно дальше. Это тоже не идет на пользу видовому разнообразию.

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Каким должен быть парк? Природным и тихим, или полном развлечений и аттракционов? Однозначного ответа эксперты не дали.

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Dr. Jaan Nissar Lone, Индия: 

– У нас очень ценится природная составляющая парков, но мы стараемся находить места, где могли бы, например. веселиться дети - танцевать. играть, бегать. Они же никогда не сидят на месте! Им нужно двигаться. Поэтому мы стараемся учитывать предпочтения всех.

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Павел Зубакин, директор парка Маяковского, Екатеринбург:

– В Туле я представил наш опыт в части событийной составляющей. Надеюсь, что наша компетенция и наш опыт пригодиться нашим коллегам из других городов. Событийная составляющая очень обширная. Парки привлекают различные сообщества, разные группы населения, с которыми происходит взаимодействие. Это и старшее поколение, которому нужно соответствующие активности предусматривать. И молодое поколение. И различные сообщества по интересам – те, кто занимаются бегом, другими видами спорта. Все эти нюансы требуют внимания руководства парков, чтобы создавать соответствующие инфраструктуру, события.

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Алексей Сокин, директор бюджетного учреждения «Центр компетенции по вопросам городской среды», Омск:

– В Туле мы представили опыт благоустройства нашего «Зелёного парка» с совокупным привлечением бюджетных средств и частных инвестиций. У нас получился парк в парке – внутри частный парк, а вокруг муниципальный. Этот тандем оказался успешным, за восемь месяцев парк посетили более миллиона человек.

В последний день форума гости посетили Центральный парк Тулы им. П. П, Белоусова. 

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сегодня, в 18:45 0
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