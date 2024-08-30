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Погода в Туле 31 августа: до +32 и умеренный ветер
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 31 августа: до +32 и умеренный ветер

Метеорологи прогнозируют пониженное атмосферное давление.

Последний день лета в Тульской области будет сухим. Ветер восточной четверти, от 3 до 9 метров в секунду. Температура ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление  745-750 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:00 +4
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