Погода в Туле 31 августа: до +32 и умеренный ветер

Фото из архива Myslo

Последний день лета в Тульской области будет сухим. Ветер восточной четверти, от 3 до 9 метров в секунду. Температура ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.