В пос. Волово завершается капитальный ремонт начальной школы

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ещё один корпус образовательного учреждения будет отремонтирован в 2025 году.

В рамках рабочего визита в Воловский район врио главы Тульской области Дмитрий Миляев проинспектировал ход капремонта Центра образования районного центра.

С 2022 года Тульская область активно участвует в федеральной программе по модернизации школьных систем образования. В этом году к ней присоединился Воловский район – здесь планируется отремонтировать два корпуса Центра образования на ул. Слепцова и на ул. Хрунова.

На работы выделено более 200 млн рублей. Капремонт здания начальной школы на ул. Слепцова находится в завершающей стадии – там системы отопления, освещения, канализации, оповещения, пожаротушения, охраны, дверные и оконные проемы, отремонтирован фасад, обустроены ограждение и освещение здания, благоустроена территория.

Кроме того, была закуплена новая мебель, оборудование для пищеблоков и учебных кабинетов. За два года в рамках федеральной программы в Тульской области было отремонтировано 18 школ на 1,5 млрд рублей. В 2024 году будут отремонтированы шесть школ, а в 2025 – еще десять.