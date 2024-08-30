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Дмитрий Миляев поздравил работников «Тулаавтотранс» с юбилеем компании

Дмитрий Миляев поздравил работников «Тулаавтотранс» с юбилеем компании

30 августа врио губернатора Дмитрий Миляев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 85-летию ОАО «Тулаавтотранс».

История компании началась с Тульского областного управления автомобильного транспорта, которое было организовано в 1939 году.

«Автомобильный пассажирский транспорт во все времена играл важную роль в развитии региона. А сегодня без него уже невозможно представить современную, комфортную жизнь. Большой вклад в развитие отрасли вносит «Тульская транспортная компания». В течение прошедших лет предприятие постоянно развивалось. В разы увеличилась маршрутная сеть общественного транспорта, вырос штат предприятия и материально-техническая база», – отметил Дмитрий Миляев.

Компания - одна из системообразующих в регионе. Ежедневно на маршруты выходят порядка 200 единиц автобусов. Каждый месяц они перевозят более 1 миллиона человек. Постоянно улучшается сервис и качество обслуживания пассажиров. 

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Врио губернатора поблагодарил работников компании за высокий профессионализм и самоотдачу, а ветеранов – за передачу опыта молодым коллегам.

«Уверен, что своим добросовестным трудом вы и впредь будете способствовать развитию отрасли и повышению качества перевозок», – сказал Дмитрий Миляев. 

Отличившиеся работники предприятия были удостоены региональных наград.

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