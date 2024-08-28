  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Тулой водитель Haval пошел на опасный обгон - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой водитель Haval пошел на опасный обгон

Под Тулой водитель Haval пошел на опасный обгон

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео от нашего читателя Михаила. На этот раз кадры сняты в районе дома № 5 по ул. Некрасова в сельском поселке Барсуки.

На записи видно, как водитель Haval F7X совершил опасный обгон в запрещенном месте. К счастью, маневр в условиях ограниченной видимости из-за поворота не привел к печальным последствиям.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Пролетарской водитель нашел себе местечко на газоне
Дежурная часть
На ул. Пролетарской водитель нашел себе местечко на газоне
вчера, в 20:00, 5 1067 2
На ул. Вильямса водитель не стал ждать 3 секунды и проехал на красный
Дежурная часть
На ул. Вильямса водитель не стал ждать 3 секунды и проехал на красный
вчера, в 17:53, 10 876 1
На ул. Советской водители полюбили парковаться на газоне
Дежурная часть
На ул. Советской водители полюбили парковаться на газоне
26 августа, в 20:02, 14 1909 5
На М-2 «Крым» газелист опасно развернулся через двойную сплошную
Дежурная часть
На М-2 «Крым» газелист опасно развернулся через двойную сплошную
26 августа, в 17:15, 4 875 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:50 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за футбольного матча в Туле возле Центрального стадиона ограничат движение транспорта
Из-за футбольного матча в Туле возле Центрального стадиона ограничат движение транспорта
Новый корпус Ваныкинской больницы, школы и ФОКи: как в Тульской области строят социальные объекты
Новый корпус Ваныкинской больницы, школы и ФОКи: как в Тульской области строят социальные объекты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.