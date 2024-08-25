В «Никольском-Вяземском» прошел фестиваль-реконструкция «Война и Мир»

Фото пресс-служба правительства Тульской области

Центральным событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года в сочетании со сценами из балета «Война и мир». В постановке приняли участие военно-исторические клубы, музыкальные и танцевальные коллективы из разных регионов России. Постановка проходила в сопровождении военного духового оркестра Академии ФСО России.

В сценах из балета «Война и мир» сыграли артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко и Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева.

Также для гостей фестиваля проводили экскурсии по музею «Никольское-Вяземское», выступали музыкальные коллективы.

Приобрести изделия народно-художественных промыслов можно было на арт-ярмарке сувениров орловских и тульских мастеров.