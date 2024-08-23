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Матч «Арсенала» с «Тюменью» закончился «сухой» ничьей
Фото из архива Myslo

Матч «Арсенала» с «Тюменью» закончился «сухой» ничьей

На протяжении двух таймов ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника.

Туляки вышли на поле следующим составом: Левашов, Жилкин, Семенчук, Большаков, Бердников, Кайнов, Шевченко, Цараев, Ткачёв, Липовой, Турищев. В первом тайме обе команды отметились яркими и напряжёнными моментами, но к началу перерыва на табло были нули.

Во второй части игры Александр Сторожук существенно обновил состав: на поле вышли Малин, Попов, Лёвин и Гелоян. Турищев, Жилкин, Шевченко и Липовой отправились отдыхать. К концу основного времени цифры на табло не изменились – судья добавил четыре минуты. За это время ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Итог – 0:0.

 

  

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сегодня, в 19:28 +1
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Место
Тула

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