Матч «Арсенала» с «Тюменью» закончился «сухой» ничьей

Фото из архива Myslo

На протяжении двух таймов ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника.

Туляки вышли на поле следующим составом: Левашов, Жилкин, Семенчук, Большаков, Бердников, Кайнов, Шевченко, Цараев, Ткачёв, Липовой, Турищев. В первом тайме обе команды отметились яркими и напряжёнными моментами, но к началу перерыва на табло были нули.

Во второй части игры Александр Сторожук существенно обновил состав: на поле вышли Малин, Попов, Лёвин и Гелоян. Турищев, Жилкин, Шевченко и Липовой отправились отдыхать. К концу основного времени цифры на табло не изменились – судья добавил четыре минуты. За это время ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Итог – 0:0.