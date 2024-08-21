В Туле ремонт на улице Набережная Дрейера обещают закончить в срок

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле по нацпроекту в 2024 году ремонтируют четыре участка дорог: Щекинское шоссе, улицы Дмитрия Ульянова, Курковая и Набережная Дрейера. Работы идут с апреля, на Щекинском шоссе они уже завершены, на улице Дмитрия Ульянова близятся к завершению. Еще на двух участках работы начались в конце июля, рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

На улице Набережная Дрейера продолжается комплексный ремонт с подготовкой и выравниванием покрытия, устройством верхнего слоя из асфальтобетона, обустройством пешеходных коммуникаций, съездов и примыканий, парковочных мест, приведением в порядок люков и смотровых колодцев, установкой знаков и нанесением дорожной разметки. Протяженность ремонтируемого участка — 1,4 км.

Первый заместитель главы города Дмитрий Ярцев отметил, что работы по нацпроекту закончат в срок.

По решению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на ремонт дорог в областном центре выделили дополнительные средства. Специалисты отремонтируют дорожное полотно еще на 15 улицах Тулы общей протяженностью 17 км, в том числе на улицах К. Маркса, Плеханова, Карпова, Заварной, Луначарского, Орловском шоссе.