В Новомосковске пройдет территориальная экспертная сессия по развитию города

Она завершит цикл экспертных обсуждений по актуализации программы развития Тульской области.

Напомним, программу развития региона скорректируют в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России. Программа будет продлена до 2030 года.

На территориальной сессии рассмотрят вопросы:

Новомосковск — город культуры, спорта и досуга.

Новомосковск — город с благоприятной средой для жизни (благоустройство и ЖКХ).

Новомосковск — город с развитой транспортной инфраструктурой.

Новомосковск — город здорового образа жизни (здравоохранение и экология).

Новомосковск — город с непрерывной системой образования.

Новомосковск — туристический город.

Новомосковск — город счастливого детства.

Новомосковск — город молодежи.

Жители по-прежнему могут внести свои предложения — для этого формируются интерактивные онлайн-площадки (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).



Экспертные сессии — это первый этап работы над Программой развития. Сбор предложений от жителей региона будет продолжен. Экспертная оценка собранных материалов будет проведена правительством Тульской области, после чего результаты работы будут представлены врио главы региона Дмитрию Миляеву.