  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске пройдет территориальная экспертная сессия по развитию города - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске пройдет территориальная экспертная сессия по развитию города

В Новомосковске пройдет территориальная экспертная сессия по развитию города

Она завершит цикл экспертных обсуждений по актуализации программы развития Тульской области.

Напомним, программу развития региона скорректируют в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России. Программа будет продлена до 2030 года.

На территориальной сессии рассмотрят вопросы: 

  • Новомосковск — город культуры, спорта и досуга.
  • Новомосковск — город с благоприятной средой для жизни (благоустройство и ЖКХ).
  • Новомосковск — город с развитой транспортной инфраструктурой. 
  • Новомосковск — город здорового образа жизни (здравоохранение и экология).
  • Новомосковск — город с непрерывной системой образования. 
  • Новомосковск — туристический город.
  • Новомосковск — город счастливого детства.
  • Новомосковск — город молодежи. 

Жители по-прежнему могут внести свои предложения — для этого формируются интерактивные онлайн-площадки (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).


Экспертные сессии — это первый этап работы над Программой развития. Сбор предложений от жителей региона будет продолжен. Экспертная оценка собранных материалов будет проведена правительством Тульской области, после чего результаты работы будут представлены врио главы региона Дмитрию Миляеву.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:17 0
Другие статьи по темам
Событие
экспертная сессия
Место
Новомосковск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Время потрачено не зря: на что у туляков ушло 2,8 млн минут?
Время потрачено не зря: на что у туляков ушло 2,8 млн минут?
В Туле на улице Металлургов сбили девушку
В Туле на улице Металлургов сбили девушку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.